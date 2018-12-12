На подконтрольную Украине территорию перевели более 40 осужденных из ОРЛО

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

На 13 декабря запланировано перемещение осужденных из ОРДО

На подконтрольную Украине территорию сегодня, 12 декабря 2018 года, перевели более 40 осужденных из тюрем в оккупированном Луганске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении первого вице-спикера украинского парламента Ирины Геращенко в Facebook.

Как сообщила Геращенко, речь идет о лицах, которые были осуждены еще до начала войны 2014 года и не связаны с конфликтом.

"На подконтрольную украинской власти территорию было перемещено 42 человека из оккупированного Луганске. Они хотят и будут отбывать свой срок наказания в украинских тюрьмах. В четверг будет продолжено перемещение осужденных до начала войны, не связанных с конфликтом, из оккупированного Донецка", - написала Геращенко.

Фото: перевод осужденных (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Геращенко также добавила, что сейчас есть много фактов незаконного использования осужденных в качестве рабочей силы на оккупированном Донбассе.

"На сегодня около 1000 человек и их семей обратились с просьбой о перемещении, офис омбудсмена готов был начать эту работу еще в мае. Я рада, что вопрос сдвинулась с мертвой точки", - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что на заседании в Минске 4 декабря гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) согласовала дату и место перемещения в Украину осужденных из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Также сообщалось, что украинская сторона в ТКГ до 27 декабря 2018 года может полностью подготовить предложения относительно обмена пленными.