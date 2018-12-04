Гуманитарная группа ТКГ согласовала дату и место перемещения в Украину заключенных из ОРДЛО

Иллюстративное фото (facebook.com/еxpertru)

В Украину в ближайшее время будут перемещены свыше 60 заключенных из ОРДЛО

Гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) согласовала дату и место перемещения в Украину заключенных из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого вице-спикера парламента, участника переговоров Ирины Геращенко в Facebook.

"На гуманитарной группе, после многомесячных дебатов, согласовали дату и место перемещения заключенных, не связанных с конфликтом. Эти люди совершили преступление, но они тоже граждане Украины, и имеют право отбывать наказание на территории, контролируемой украинской властью", - написала она.

По сообщению Геращенко, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и ее офис будут напрямую вовлечены в этот процесс перемещения заключенных.

"На сегодня около 1 тыс. осужденных стремятся сидеть в украинских тюрьмах, сейчас договорено о перемещении более 60 из них. Перемещение должно произойти в ближайшие дни", - добавила она.

Напомним, ранее Геращенко сообщала, что Россия в ТКГ сорвала предложение Украины по освобождению заложников и политзаключенных.

Ранее Денисова сообщала, что на условия содержания в тюрьмах на оккупированном Донбассе жалуются около 900 заключенных граждан Украины.