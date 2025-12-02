Стармер зробив різку заяву на адресу Китаю, назвав його "національною загрозою"

Велика Британія формує нову лінію поведінки щодо Китаю, намагаючись об'єднати захист національної безпеки та розвиток економічних зв'язків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.
Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що Китай становить "загрозу національній безпеці" для країни, однак наголосив, що розширення економічного співробітництва залишається в інтересах Лондона.
Лейбористський уряд розглядає оновлення політики щодо Пекіна як один із пріоритетів і прагне збалансувати взаємодію, яка останніми роками набувала то напруженого, то хаотичного характеру.
За останнє десятиліття британський підхід зазнав різких змін: від прагнення стати ключовим європейським партнером Китаю до відкритої критики в період погіршення відносин.
Стармер наголосив на необхідності відмовитися від крайнощів і перейти до прагматичного формату співробітництва, заявивши: "можна працювати і торгувати з країною, одночасно захищаючи себе".
Рішення схарактеризувати Китай як загрозу з'явилося після того, як судовий розгляд у справі про звинувачення в шпигунстві провалився через відсутність офіційного визначення статусу Пекіна.
Стармер вважає слабку дипломатичну активність попереднього уряду прорахунком, вказуючи, що лідери Франції та Німеччини відвідували
Китай кілька разів, тоді як останній візит британського прем'єра відбувся 2018 року. За даними джерел, підготовка до поїздки Стармера до Китаю вже ведеться.
Прем'єр підкреслив, що безпека залишається безумовним пріоритетом: "Захист нашої безпеки не підлягає обговоренню - це наш перший обов'язок".
При цьому він зазначив, що там, де ризики мінімальні, бізнесу слід посилювати взаємодію з китайським ринком.
Як перспективні сфери він назвав фінанси, професійні послуги, креативні індустрії, фармацевтику і сегмент товарів класу люкс, підкресливши значний експортний потенціал цих галузей.
