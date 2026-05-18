Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Стармер зізнався, чи планує йти з посади після програшу на виборах

18:32 18.05.2026 Пн
2 хв
Яким є першочергове завдання для глави британського уряду?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Кір Стармер (Getty Images)

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер не планує залишати посаду через внутрішньопартійний тиск після поразки на місцевих виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Читайте також: В Британії відповіли на чутки про відставку Стармера, - Sky News

На запитання журналістів у Лондоні про те, чи справді його прем’єрство добігає кінця, голова уряду відповів, що має ще багато роботи на своїй посаді. Стармер також підкреслив, що прагне поборотися за крісло прем’єра на наступних загальних виборах.

"Я вже казав, не знаю скільки разів, що не збираюся йти. Я твердо переконаний, що мушу служити людям, які обрали мене на цю посаду", - наголосив він.

Прем’єр-міністр визнав серйозні виклики, які постали перед його політичною силою. Водночас він запевнив, що не піддаватиметься внутрішньопартійному тиску та відмовився оголошувати свій "графік відставки".

За словами Стармера, після оголошення результатів першочерговим завданням для нього є зміна ситуації та переконання, що його увага зосереджена на правильному місці.

Криза в уряді Великої Британії

Нагадаємо, внутрішньополітична ситуація навколо Кіра Стармера загострилася цього місяця після розгромної поразки Лейбористської партії на місцевих виборах.

Тоді глава британського уряду офіційно взяв на себе відповідальність за провал на виборах, проте категорично відмовився добровільно йти у відставку.

Пізніше ексміністр охорони здоров'я Британії Вес Стрітінг офіційно кинув виклик Стармеру і заявив про намір балотуватися на посаду лідера Лейбористської партії у разі оголошення внутрішньопартійних виборів.

Зазначимо, 16 травня міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг подав у підставку - він заявив, що втратив довіру до Стармера. Він став першим членом уряду, який залишив команду після провалу лейбористів на місцевих виборах.

