Стармер заявив, що США повинні надати Україні гарантії безпеки для стримування РФ

У розмові з представниками ЗМІ Стармер зазначив, що зараз занадто рано говорити, скільки британських миротворчих військ він готовий розгорнути в Україні у разі відповідних домовленостей щодо припинення війни.

На запитання журналістів, що означатиме гарантія безпеки з боку Сполучених Штатів та яку роль відіграватимуть будь-які миротворчі сили, Стармер заявив, що обговорення досі перебуває на ранній стадії.

Втім, розповів Стармер, після екстреної зустрічі європейських лідерів у Парижі стало ясно, що їм доведеться підвищити витрати на оборону та взяти на себе більше відповідальності за безпеку на континенті.

"Європа повинна зіграти свою роль, і я готовий розглянути можливість розміщення британських сил на землі поряд з іншими, якщо буде довгострокова мирна угода, але повинна бути підтримка США, тому що гарантія безпеки США є єдиним способом ефективно стримати Росію від повторного нападу на Україну", - зазначив прем'єр Британії.

Стармер розповів про очікування, що буде ще один раунд переговорів з європейськими лідерами щодо України після того, як він повернеться з поїздки до Вашингтона, де зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом наступного тижня. Там планується обговорення триваючої російсько-української війни.