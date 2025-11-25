UA

Стармер закликав "коаліцію рішучих" закріпити зобов’язання щодо миротворчих сил в Україні

Фото: премʼєр-міністр Великої Британї Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав учасників "коаліції рішучих" посилити свої зобов’язання щодо можливої миротворчої операції в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Під час онлайн-зустрічі він наголосив, що  "багатонаціональні сили України" відіграватимуть "важливу роль" у гарантуванні безпеки країни.

Стармер зазначив, що країни мають "закріпити національні зобов’язання", щоб забезпечити максимально підготовлені плани та можливості. 

"Я закликаю колег, які беруть участь у сьогоднішній конференції, підтвердити свої національні зобов'язання, тому що ми маємо забезпечити наявність найпотужніших можливостей і найнадійніших планів. Ми також обговоримо наступні кроки з американськими військовими щодо їхнього власного планування", - заявив він. 

Прем’єр також підкреслив необхідність сильних політичних гарантій, які б продемонстрували Росії рішучість міжнародної спільноти реагувати на будь-які порушення.

Крім того, глава британського уряду оголосив про постачання Україні нових зенітних ракет у найближчі тижні та виступив за повне ембарго на російські енергоресурси, зазначивши, що вже ухвалені обмеження мають відчутний ефект.

Коаліція рішучих

Велика Британія та Франція взяли на себе провідну роль у просуванні мирних зусиль щодо України, створивши "коаліцію рішучих". До об’єднання приєдналися держави, які готові надавати військову підтримку або інші ресурси для зміцнення безпеки в Україні.

Коаліція відзначається оперативністю ухвалення рішень, постачанням сучасного озброєння, підготовкою українських військових та участю у відбудові інфраструктури.

За словами міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, ключова мета ініціативи - забезпечення надійного захисту й стабільності для України.

24 жовтня Володимир Зеленський відвідав Лондон і долучився до зустрічі "коаліції рішучих". Після перемовин президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Париж найближчим часом передасть Україні додаткові винищувачі Mirage.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер своєю чергою заявив, що союзники узгодили план підтримки України до кінця 2025 року.

