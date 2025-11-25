RU

Стармер призвал "коалицию решительных" закрепить обязательства по миротворческим силам в Украине

Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал участников "коалиции решительных" усилить свои обязательства по возможной миротворческой операции в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Во время онлайн-встречи он подчеркнул, что "многонациональные силы Украины" будут играть "важную роль" в обеспечении безопасности страны.

Стармер отметил, что страны должны "закрепить национальные обязательства", чтобы обеспечить максимально подготовленные планы и возможности.

"Я призываю коллег, участвующих в сегодняшней конференции, подтвердить свои национальные обязательства, потому что мы должны обеспечить наличие мощных возможностей и надежных планов. Мы также обсудим следующие шаги с американскими военными относительно их собственного планирования", - заявил он.

Премьер также подчеркнул необходимость сильных политических гарантий, которые бы продемонстрировали России решимость международного сообщества реагировать на любые нарушения.

Кроме того, глава британского правительства объявил о поставках Украине новых зенитных ракет в ближайшие недели и выступил за полное эмбарго на российские энергоресурсы, отметив, что уже принятые ограничения имеют ощутимый эффект.

Коалиция решительных

Великобритания и Франция взяли на себя ведущую роль в продвижении мирных усилий по Украине, создав "коалицию решительных". К объединению присоединились государства, которые готовы предоставлять военную поддержку или другие ресурсы для укрепления безопасности в Украине.

Коалиция отмечается оперативностью принятия решений, поставками современного вооружения, подготовкой украинских военных и участием в восстановлении инфраструктуры.

По словам министра обороны Великобритании Джона Гили, ключевая цель инициативы - обеспечение надежной защиты и стабильности для Украины.

24 октября Владимир Зеленский посетил Лондон и присоединился к встрече "коалиции решительных". После переговоров президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж в ближайшее время передаст Украине дополнительные истребители Mirage.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в свою очередь заявил, что союзники согласовали план поддержки Украины до конца 2025 года.

