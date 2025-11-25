Стармер призвал "коалицию решительных" закрепить обязательства по миротворческим силам в Украине

Во время онлайн-встречи он подчеркнул, что "многонациональные силы Украины" будут играть "важную роль" в обеспечении безопасности страны.

Стармер отметил, что страны должны "закрепить национальные обязательства", чтобы обеспечить максимально подготовленные планы и возможности.

"Я призываю коллег, участвующих в сегодняшней конференции, подтвердить свои национальные обязательства, потому что мы должны обеспечить наличие мощных возможностей и надежных планов. Мы также обсудим следующие шаги с американскими военными относительно их собственного планирования", - заявил он.

Премьер также подчеркнул необходимость сильных политических гарантий, которые бы продемонстрировали России решимость международного сообщества реагировать на любые нарушения.

Кроме того, глава британского правительства объявил о поставках Украине новых зенитных ракет в ближайшие недели и выступил за полное эмбарго на российские энергоресурсы, отметив, что уже принятые ограничения имеют ощутимый эффект.