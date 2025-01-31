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Стармер та Шольц зустрінуться, щоб обговорити Україну і не тільки

П'ятниця 31 січня 2025 15:52
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Стармер та Шольц зустрінуться, щоб обговорити Україну і не тільки Фото: прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Олаф Шольц (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме у своїй заміській резиденції канцлера Олафа Шольца. Вони будуть говорити про Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, Стармер прийме Шольца в неділю у своїй заміській резиденції Чекерс.

Очікується, що обидва лідери обговорять питання, пов'язані з Україною та Близьким Сходом.

Варто зауважити, що днями Стармер провів телефону розмову з президентом США Дональдом Трампом. Сторони говорили про особисте, політику і взаємини між країнами.

Стармер в Києві

Також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідав з офіційним візитом Україну 16 січня. Тоді Україна і Британія підписали угоду про 100-річне партнерство.

Що стосується Шольца, то він нещодавно заявив, що навіть після завершення війни для України потрібно забезпечити безпечне майбутнє. Союзники найближчим часом обговорять гарантії безпеки для України.

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Олаф Шольц Кір Стармер Війна в Україні
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