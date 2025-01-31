Стармер и Шольц встретятся, чтобы обсудить Украину и не только

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер примет в своей загородной резиденции канцлера Олафа Шольца. Они будут говорить об Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным издания, Стармер примет Шольца в воскресенье в своей загородной резиденции Чекерс.

Ожидается, что оба лидера обсудят вопросы, связанные с Украиной и Ближним Востоком.

Стоит заметить, что на днях Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны говорили о личном, политике и взаимоотношениях между странами.

Стармер в Киеве

Также премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил с официальным визитом Украину 16 января. Тогда Украина и Британия подписали соглашение о 100-летнем партнерстве.