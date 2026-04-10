Стармер розкрив, як лідери обговорюють війну в Україні у WhatsApp

Обговорення у месенджерах

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що світові лідери активно використовують групові чати у WhatsApp для координації позицій щодо різних міжнародних криз, включно із ситуацією в Україні.

Ставлення Стармера до WhatsApp

Політик визнав, що не є прихильником цього месенджера, однак змушений користуватися ним через робочі комунікації між лідерами держав.

"Є багато WhatsApp-груп різних груп лідерів. Я мушу сказати, що я не фанат WhatsApp. Тому що в результаті я просто гублюся в цих обговореннях і нескінченних листуваннях у WhatsApp. Але ми створювали такі групи для різних форматів, особливо з питань на кшталт України і так далі, щоб ми могли бути на зв’язку один з одним", — сказав Стармер.

Координація між лідерами

За словами прем’єра, такі групи дозволяють оперативно підтримувати контакт між політиками та швидко реагувати на події.

Хто найбільш активний

Також Стармер відповів на запитання про те, хто зі світових лідерів найактивніше користується WhatsApp.

"Алекс Стубб із Фінляндії. Це чудовий приклад того, хто найкраще може зібрати решту лідерів для розмови", — сказав він.