Стармер розкрив, як лідери обговорюють війну в Україні у WhatsApp

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розповів про використання світовими лідерами WhatsApp-груп для обговорення міжнародних питань, зокрема війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Talking Politics на телеканалі ITV News.
Політик визнав, що не є прихильником цього месенджера, однак змушений користуватися ним через робочі комунікації між лідерами держав.
"Є багато WhatsApp-груп різних груп лідерів. Я мушу сказати, що я не фанат WhatsApp. Тому що в результаті я просто гублюся в цих обговореннях і нескінченних листуваннях у WhatsApp. Але ми створювали такі групи для різних форматів, особливо з питань на кшталт України і так далі, щоб ми могли бути на зв’язку один з одним", — сказав Стармер.
За словами прем’єра, такі групи дозволяють оперативно підтримувати контакт між політиками та швидко реагувати на події.
Він зазначив, що подібні чати створювалися для різних форматів взаємодії, зокрема щодо України.
Також Стармер відповів на запитання про те, хто зі світових лідерів найактивніше користується WhatsApp.
"Алекс Стубб із Фінляндії. Це чудовий приклад того, хто найкраще може зібрати решту лідерів для розмови", — сказав він.
