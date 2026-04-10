Стармер розкрив, як лідери обговорюють війну в Україні у WhatsApp

22:47 10.04.2026 Пт
2 хв
Прем'єр розповів, хто найбільш активний користувач месенджера
aimg Анастасія Никончук
Фото: Кір Стармер (GettyImages)

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розповів про використання світовими лідерами WhatsApp-груп для обговорення міжнародних питань, зокрема війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Talking Politics на телеканалі ITV News.

Читайте також: Без образ? Трамп та Стармер обговорили деталі відкриття Ормузької протоки

Обговорення у месенджерах

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що світові лідери активно використовують групові чати у WhatsApp для координації позицій щодо різних міжнародних криз, включно із ситуацією в Україні.

Ставлення Стармера до WhatsApp

Політик визнав, що не є прихильником цього месенджера, однак змушений користуватися ним через робочі комунікації між лідерами держав.

"Є багато WhatsApp-груп різних груп лідерів. Я мушу сказати, що я не фанат WhatsApp. Тому що в результаті я просто гублюся в цих обговореннях і нескінченних листуваннях у WhatsApp. Але ми створювали такі групи для різних форматів, особливо з питань на кшталт України і так далі, щоб ми могли бути на зв’язку один з одним", — сказав Стармер.

Координація між лідерами

За словами прем’єра, такі групи дозволяють оперативно підтримувати контакт між політиками та швидко реагувати на події.

Він зазначив, що подібні чати створювалися для різних форматів взаємодії, зокрема щодо України.

Хто найбільш активний

Також Стармер відповів на запитання про те, хто зі світових лідерів найактивніше користується WhatsApp.

"Алекс Стубб із Фінляндії. Це чудовий приклад того, хто найкраще може зібрати решту лідерів для розмови", — сказав він.

Нагадаємо, що колишній радник з національної безпеки Великої Британії лорд Пітер Рикеттс висловив думку, що Лондону слід змінити підхід до відносин зі США та відійти від концепції так званого особливого партнерства з Вашингтоном.

Зазначимо, що прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера застерегли, що його взаємини з президентом США Дональдом Трампом, найімовірніше, вже не підлягають відновленню.

