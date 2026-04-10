Стармер раскрыл, как лидеры обсуждают войну в Украине в WhatsApp

22:47 10.04.2026 Пт
2 мин
Премьер рассказал, кто наиболее активный пользователь мессенджера
Анастасия Никончук
Фото: Кир Стармер (GettyImages)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал об использовании мировыми лидерами WhatsApp-групп для обсуждения международных вопросов, в частности войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Talking Politics на телеканале ITV News.

Обсуждение в мессенджерах

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что мировые лидеры активно используют групповые чаты в WhatsApp для координации позиций по различным международным кризисам, включая ситуацию в Украине.

Отношение Стармера к WhatsApp

Политик признал, что не является сторонником этого мессенджера, однако вынужден пользоваться им из-за рабочих коммуникаций между лидерами государств.

"Есть много WhatsApp-групп различных групп лидеров. Я должен сказать, что я не фанат WhatsApp, потому что в результате я просто теряюсь в этих обсуждениях и бесконечных переписках в WhatsApp. Но мы создавали такие группы для различных форматов, особенно по вопросам вроде Украины и так далее, чтобы мы могли быть на связи друг с другом", - сказал Стармер.

Координация между лидерами

По словам премьера, такие группы позволяют оперативно поддерживать контакт между политиками и быстро реагировать на события.

Он отметил, что подобные чаты создавались для различных форматов взаимодействия, в частности по Украине.

Кто наиболее активен

Также Стармер ответил на вопрос о том, кто из мировых лидеров активнее всего пользуется WhatsApp.

"Алекс Стубб из Финляндии. Это отличный пример того, кто лучше всего может собрать остальных лидеров для разговора", - сказал он.

Напомним, что бывший советник по национальной безопасности Великобритании лорд Питер Рикеттс выразил мнение, что Лондону следует изменить подход к отношениям с США и отойти от концепции так называемого особого партнерства с Вашингтоном.

Отметим, что премьер-министра Великобритании Кира Стармера предостерегли, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом, скорее всего, уже не подлежат восстановлению.

