Стармер раскрыл, как лидеры обсуждают войну в Украине в WhatsApp

Обсуждение в мессенджерах

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что мировые лидеры активно используют групповые чаты в WhatsApp для координации позиций по различным международным кризисам, включая ситуацию в Украине.

Отношение Стармера к WhatsApp

Политик признал, что не является сторонником этого мессенджера, однако вынужден пользоваться им из-за рабочих коммуникаций между лидерами государств.

"Есть много WhatsApp-групп различных групп лидеров. Я должен сказать, что я не фанат WhatsApp, потому что в результате я просто теряюсь в этих обсуждениях и бесконечных переписках в WhatsApp. Но мы создавали такие группы для различных форматов, особенно по вопросам вроде Украины и так далее, чтобы мы могли быть на связи друг с другом", - сказал Стармер.

Координация между лидерами

По словам премьера, такие группы позволяют оперативно поддерживать контакт между политиками и быстро реагировать на события.

Он отметил, что подобные чаты создавались для различных форматов взаимодействия, в частности по Украине.

Кто наиболее активен

Также Стармер ответил на вопрос о том, кто из мировых лидеров активнее всего пользуется WhatsApp.

"Алекс Стубб из Финляндии. Это отличный пример того, кто лучше всего может собрать остальных лидеров для разговора", - сказал он.