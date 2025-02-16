Стармер приєднається до саміту Макрона у Парижі, а потім поїде до Трампа, - The Guardian

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер приєднається до європейського саміту, який скликає президент Франції Еммануель Макрон. Пізніше він поїде в США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
У суботу, 15 лютого, в уряді Британії підтвердили, що поінформовані про запланований саміт. Як зазначає видання, офіційні особи Британії дали зрозуміти, що Стармер візьме участь у саміті і відвезе повідомлення з Парижа до Вашингтона цього тижня, де він зустрінеться з президентом Дональдом Трампом.
Британські джерела також повідомили, що, на їхню думку, серед запрошених Макроном до Парижа будуть генеральний секретар НАТО Марк Рютте, а також лідери Німеччини, Італії, Великої Британії та Польщі.
"Для нашої національної безпеки це момент, який випадає раз на покоління, коли ми стикаємося з реальністю сучасного світу і загрозою з боку Росії. Очевидно, що Європа повинна відігравати більшу роль в НАТО, оскільки ми працюємо зі США над забезпеченням майбутнього України і протидією загрозі з боку Росії", - сказав Стармер раніше.
Він додав, що Британія працюватиме над тим, щоб забезпечити єдність США і Європи.
Нагадаємо, на полях Мюнхенської конференції з безпеки спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що не бачить Європу фізично за столом переговорів щодо України. Але, за його словами, інтереси Європи у переговорному процесі будуть враховані.
Таке ставлення США до Європи викликало незадоволення серед країн ЄС. Президент Франції Еммануель Макрон скликав на понеділок, 17 лютого, європейський саміт в Парижі. Міністри закордонних справ країн ЄС провели екстрену зустріч в Мюнхені і анонсували нові ініціативи щодо України.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна сама повинна вирішувати, хто буде присутній на переговорах. Раніше він наголошував, що Україна хотіла б бачити Європу у переговорному процесі.
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