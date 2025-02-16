Стармер присоединится к саммиту Макрона в Париже, а затем поедет к Трампу, - The Guardian

В субботу, 15 февраля, в правительстве Британии подтвердили, что проинформированы о запланированном саммите. Как отмечает издание, официальные лица Британии дали понять, что Стармер примет участие в саммите и отвезет сообщение из Парижа в Вашингтон на этой неделе, где он встретится с президентом Дональдом Трампом.

Британские источники также сообщили, что, по их мнению, среди приглашенных Макроном в Париж будут генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также лидеры Германии, Италии, Великобритании и Польши.

"Для нашей национальной безопасности это момент, который выпадает раз в поколение, когда мы сталкиваемся с реальностью современного мира и угрозой со стороны России. Очевидно, что Европа должна играть большую роль в НАТО, поскольку мы работаем с США над обеспечением будущего Украины и противодействием угрозе со стороны России", - сказал Стармер ранее.

Он добавил, что Британия будет работать над тем, чтобы обеспечить единство США и Европы.