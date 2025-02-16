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Стармер присоединится к саммиту Макрона в Париже, а затем поедет к Трампу, - The Guardian

Париж, Воскресенье 16 февраля 2025 11:50
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Стармер присоединится к саммиту Макрона в Париже, а затем поедет к Трампу, - The Guardian Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер присоединится к европейскому саммиту, который созывает президент Франции Эммануэль Макрон. Позже он поедет в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В субботу, 15 февраля, в правительстве Британии подтвердили, что проинформированы о запланированном саммите. Как отмечает издание, официальные лица Британии дали понять, что Стармер примет участие в саммите и отвезет сообщение из Парижа в Вашингтон на этой неделе, где он встретится с президентом Дональдом Трампом.

Британские источники также сообщили, что, по их мнению, среди приглашенных Макроном в Париж будут генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также лидеры Германии, Италии, Великобритании и Польши.

"Для нашей национальной безопасности это момент, который выпадает раз в поколение, когда мы сталкиваемся с реальностью современного мира и угрозой со стороны России. Очевидно, что Европа должна играть большую роль в НАТО, поскольку мы работаем с США над обеспечением будущего Украины и противодействием угрозе со стороны России", - сказал Стармер ранее.

Он добавил, что Британия будет работать над тем, чтобы обеспечить единство США и Европы.

Противостояние Трампа и Европы

Напомним, на полях Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что не видит Европу физически за столом переговоров по Украине. Но, по его словам, интересы Европы в переговорном процессе будут учтены.

Такое отношение США к Европе вызвало недовольство среди стран ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон созвал на понедельник, 17 февраля, европейский саммит в Париже. Министры иностранных дел стран ЕС провели экстренную встречу в Мюнхене и анонсировали новые инициативы в отношении Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сама должна решать, кто будет присутствовать на переговорах. Ранее он подчеркивал, что Украина хотела бы видеть Европу в переговорном процессе.

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