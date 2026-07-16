Стармер прибув до Києва з важливим меседжем напередодні відставки

16 липня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вирушив до України. У Києві він запевнить Володимира Зеленського у "непохитній підтримці" з боку Лондона, яка збережеться навіть після його відставки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Стармер зустрінеться із Зеленським за чотири дні до того, як залишить Даунінг-стріт. Його на посаді прем'єр-міністра змінить Енді Бернем.

Протягом двох років перебування на посаді чинний британський лідер приділяв особливу увагу підтримці України в її війні проти Росії.

16 липня Стармер прибув до Києва з важливим меседжем.

"Я надзвичайно пишаюся внеском Британії. Ця робота триватиме, а наша непохитна підтримка України залишатиметься незмінною. Не лише заради України та безпеки Європи, а й заради британських родин, які відчули наслідки цієї війни через зростання цін", - заявив британський прем'єр.

Стармер також планує передати Зеленському, що Лондон й надалі буде робити все можливе задля перемоги України у війні.

"Коли я став прем'єр-міністром, я знав, що Велика Британія має не просто підтримати Україну у важкий момент, а й допомогти закласти основу для її довгострокової безпеки та успіху", - пояснив британський лідер.