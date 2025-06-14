Стармер поставив умову для введення британських військ в Україну

"Я завжди говорив, що захист (прикриття з повітря, - ред.) з боку США є необхідною складовою", - наголосив Стармер, відповідаючи на запитання, чи готовий Лондон відправити британських військових до України в межах післявоєнної миротворчої місії без участі американців.

Він зазначив, що бачить майбутню взаємодію саме в контексті спільних дій союзників.

"У мене немає підстав вважати, що США та Велика Британія не можуть діяти разом, як ми це робили історично протягом багатьох років", - сказав політик.