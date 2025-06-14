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Стармер поставив умову для введення британських військ в Україну

Фото: Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Британія не планує вводити свої війська в Україну без гарантій безпеки від США. Стармер підкреслив, що повітряне прикриття з боку Америки - ключова умова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра Британії Кіра Стармер в інтерв’ю Bloomberg.

"Я завжди говорив, що захист (прикриття з повітря, - ред.) з боку США є необхідною складовою", - наголосив Стармер, відповідаючи на запитання, чи готовий Лондон відправити британських військових до України в межах післявоєнної миротворчої місії без участі американців.

Він зазначив, що бачить майбутню взаємодію саме в контексті спільних дій союзників.

"У мене немає підстав вважати, що США та Велика Британія не можуть діяти разом, як ми це робили історично протягом багатьох років", - сказав політик.

Відправка військового контингенту в Україну

Нагадаємо, що на початку квітня у Києві відбулася зустріч "коаліції рішучих" - це об'єднання країн, які пообіцяли допомогу Україні в боротьбі з російським агресором.

Про створення коаліції оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер 2 березня 2025.

За підсумками "коаліції рішучих" президент України Володимир Зеленський заявив, що французькі та британські війська прибудуть в Україну серед перших. За словами глави держави, ці країни є головними представниками європейського континенту.

Детально про те, що таке "коаліція рішучих" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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