Стармер поставил условие для введения британских войск в Украину после войны

"Я всегда говорил, что защита (прикрытие с воздуха - ред.) со стороны США является необходимой составляющей", - подчеркнул Стармер, отвечая на вопрос, готов ли Лондон отправить британских военных в Украину в рамках послевоенной миротворческой миссии без участия американцев.

Он отметил, что видит будущее взаимодействие именно в контексте совместных действий союзников.

"У меня нет оснований считать, что США и Великобритания не могут действовать вместе, как мы это делали исторически на протяжении многих лет", - сказал политик.