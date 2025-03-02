Стармер порадив Зеленському повернутися до діалогу з Трампом і угоди з США, - FT

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер порадив президенту України Володимиру Зеленському налагодити діалог з американським лідером Дональдом Трампом після їх суперечки у Білому домі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Time.

Як зазначає видання, ввечері у суботу, 1 березня, після зустрічі з Зеленським прем'єр Британії зателефонував Трампу і президенту Франції Еммануелю Макрону, щоб повідомити їм останні новини. Британські офіційні особи заявили, що переговори були "зосереджені на просуванні вперед".

За словами одного з союзників Страмера, прем'єр-міністр на саміті 2 березня дасть зрозуміти європейським лідерам, що "ведуться лише одні переговори - і це переговори Трампа".

Інший співрозмовник зазначив, що Стармер скаже європейським лідерам, що вони повинні підкріпити свою словесну підтримку Зеленського діями: "Зараз Україні потрібні зброя і масло. Їй не потрібні люди, які пишуть у Twіtter і сигналізують про чесноти".

За словами джерел FT, Стармер закликав Трампа і Зеленського завершити угоду про корисні копалини після п'ятничного конфлікту в Овальному кабінеті.

За словами британських чиновників, під час суботньої зустрічі Стармер сказав Зеленському, що він повинен спочатку налагодити відносини з Трампом і що будь-який мир не буде тривалим, якщо його не гарантуватимуть США.

"Пріоритет прем'єр-міністра - зробити все можливе, щоб захистити Україну. Це означає, що США мають бути залучені. Ви повинні налагодити ці відносини і повернутися до угоди про видобуток корисних копалин", - заявив один із соратників Стармера.