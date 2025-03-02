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Стармер порадив Зеленському повернутися до діалогу з Трампом і угоди з США, - FT

Лондон, Неділя 02 березня 2025 09:38
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Стармер порадив Зеленському повернутися до діалогу з Трампом і угоди з США, - FT Фото: прем'єр-міністр Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер порадив президенту України Володимиру Зеленському налагодити діалог з американським лідером Дональдом Трампом після їх суперечки у Білому домі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Time.

Як зазначає видання, ввечері у суботу, 1 березня, після зустрічі з Зеленським прем'єр Британії зателефонував Трампу і президенту Франції Еммануелю Макрону, щоб повідомити їм останні новини. Британські офіційні особи заявили, що переговори були "зосереджені на просуванні вперед".

За словами одного з союзників Страмера, прем'єр-міністр на саміті 2 березня дасть зрозуміти європейським лідерам, що "ведуться лише одні переговори - і це переговори Трампа".

Інший співрозмовник зазначив, що Стармер скаже європейським лідерам, що вони повинні підкріпити свою словесну підтримку Зеленського діями: "Зараз Україні потрібні зброя і масло. Їй не потрібні люди, які пишуть у Twіtter і сигналізують про чесноти".

За словами джерел FT, Стармер закликав Трампа і Зеленського завершити угоду про корисні копалини після п'ятничного конфлікту в Овальному кабінеті.

За словами британських чиновників, під час суботньої зустрічі Стармер сказав Зеленському, що він повинен спочатку налагодити відносини з Трампом і що будь-який мир не буде тривалим, якщо його не гарантуватимуть США.

"Пріоритет прем'єр-міністра - зробити все можливе, щоб захистити Україну. Це означає, що США мають бути залучені. Ви повинні налагодити ці відносини і повернутися до угоди про видобуток корисних копалин", - заявив один із соратників Стармера.

Суперечка між Зеленським і Трампом

Президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон 28 лютого, де зустрівся з президентом Дональдом Трампом.

Під час спілкування у Білому домі між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася суперечка, яка стосувалася війни в Україні.

Пізніше Володимир Зеленський достроково поїхав з Білого дому, а після цього Трамп звинуватив президент України, що той нібито не готовий до миру.

Після США Зеленський приїхав до Лондона. Він зустрівся з прем'єром Кіром Стармером. Сьогодні, 2 березня, у Лондоні відбудеться саміт щодо України.

Детальніше про зустріч Зеленського з Трампом - у матеріалі РБК-Україна.

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