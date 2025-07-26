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Стармер заявив про необхідність визнати Палестинську державу

Фото: прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Велика Британія працює над планом встановлення миру в Секторі Газа. Одним із його пунктів є визнання незалежності Палестинської держави.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави уряду.

Він зазначив, що разом із найближчими союзниками працює над шляхом до миру в близькосхідному анклаві та зосереджується на практичних рішеннях, що "справді змінять життя тих, хто страждає від цієї війни".

За словами глави уряду, визнання незалежності Палестини має бути одним із цих кроків.

"Я однозначно переконаний у цьому. Однак це має бути частиною ширшого плану, який у кінцевому підсумку призведе до дводержавного вирішення і тривалого миру для палестинців та ізраїльтян", - заявив Стармер.

Визнання Палестини європейськими країнами

У четвер, 24 липня, президент Франції Еммануель Макрон не виключив визнання Францією незалежності Палестинської держави під час осінньої сесії Генасамблеї ООН.

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу жорстко розкритикував такі наміри Парижа.

Емоційно засудив такі плани і держсекретар США Марко Рубіо.

За даними ЗМІ, британський уряд і Макрон начебто тиснуть на Стармера з вимогою також визнати незалежність Палестини.

Один із британських міністрів заявив, що уряд планує визнати Палестинську державу, але не назвав конкретних термінів.

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ПалестинаКір Стармер