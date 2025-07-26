Стармер заявив про необхідність визнати Палестинську державу

Він зазначив, що разом із найближчими союзниками працює над шляхом до миру в близькосхідному анклаві та зосереджується на практичних рішеннях, що "справді змінять життя тих, хто страждає від цієї війни".

За словами глави уряду, визнання незалежності Палестини має бути одним із цих кроків.

"Я однозначно переконаний у цьому. Однак це має бути частиною ширшого плану, який у кінцевому підсумку призведе до дводержавного вирішення і тривалого миру для палестинців та ізраїльтян", - заявив Стармер.