Чи планує Британія визнавати Палестинську державу: що кажуть в уряді

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра науки, інновацій та технологій Пітера Кайла, якого цитує BBC.

За словами Кайла, сьогодні Британія планує "осередитися на надзвичайній ситуації, яка склалася сьогодні", зокрема на необхідності "забезпечити людей їжею". Також додав, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер планує скликати зустріч із лідерами Франції та Німеччини.

"Це пункт передвиборчої програми нашого уряду - ми прагнемо до встановлення державності для Палестини. Це має відбутися так, щоб стати джерелом підтримки й забезпечити довготривалий мир і стабільність, яких потребує Палестина", - пояснив він.

Міністр додав, що Британія наразі закликає до припинення вогню, а вже після цього зробить все можливе, щоб "сприяти створенню умов для переговорів щодо довгострокового визнання державності Палестини та гарантування безпеки в регіоні".