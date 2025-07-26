Стармер заявил о необходимости признать Палестинское государство

Великобритания работает над планом установления мира в Секторе Газа. Одним из его пунктов является признание независимости Палестинского государства.
Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правительства.
Он отметил, что вместе с ближайшими союзниками работает над планом установления мира в ближневосточном анклаве и сосредотачивается на практических решениях, которые "действительно изменят жизнь тех, кто страдает от этой войны".
По словам главы правительства, признание независимости Палестины должно быть одним из этих шагов.
"Я однозначно убежден в этом. Но это должно быть частью более широкого плана, который в конечном итоге приведет к двугосударственному решению и длительному миру для палестинцев и израильтян", - заявил Стармер.
В четверг, 24 июля, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил признание Францией независимости Палестинского государства во время осенней сессии Генассамблеи ООН.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху жестко раскритиковал такие намерения Парижа.
Эмоционально осудил такие планы и госсекретарь США Марко Рубио.
По данным СМИ, британское правительство и Макрон якобы давят на Стармера с требованием также признать независимость Палестины.
Один из британских министров заявил, что правительство планирует признать Палестинское государство, но не назвал конкретных сроков.
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