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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Стармер заявил о необходимости признать Палестинское государство

Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Великобритания работает над планом установления мира в Секторе Газа. Одним из его пунктов является признание независимости Палестинского государства.

Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правительства.

Он отметил, что вместе с ближайшими союзниками работает над планом установления мира в ближневосточном анклаве и сосредотачивается на практических решениях, которые "действительно изменят жизнь тех, кто страдает от этой войны".

По словам главы правительства, признание независимости Палестины должно быть одним из этих шагов.

"Я однозначно убежден в этом. Но это должно быть частью более широкого плана, который в конечном итоге приведет к двугосударственному решению и длительному миру для палестинцев и израильтян", - заявил Стармер.

Признание Палестины европейскими странами

В четверг, 24 июля, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил признание Францией независимости Палестинского государства во время осенней сессии Генассамблеи ООН.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху жестко раскритиковал такие намерения Парижа.

Эмоционально осудил такие планы и госсекретарь США Марко Рубио.

По данным СМИ, британское правительство и Макрон якобы давят на Стармера с требованием также признать независимость Палестины.

Один из британских министров заявил, что правительство планирует признать Палестинское государство, но не назвал конкретных сроков.

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ПалестинаКир Стармер