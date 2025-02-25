Стармер оголосив про збільшення витрат Британії на оборону, назвавши РФ загрозою

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про зростання оборонних витрат країни. Він назвав Росію "загрозою" для європейських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кіра Стармера, яку цитує The Guardian .

Виступаючи у парламенті в Лондоні, Стармер повідомив про "найбільше стале збільшення оборонних витрат з часів закінчення холодної війни".

За словами прем’єра, уряд Великої Британії планує витрачати 2,5% ВВП на оборону до 2027 року. Подальша мета - підвищити цей показник до 3% після наступних виборів та у 2030-х роках.

У своїй промові прем’єр назвав Росію "загрозою у наших водах, повітряному просторі та на наших вулицях".

"Я був свідком падіння Берлінського муру, і якби тоді мені сказали, що за мого життя російські танки знову увійдуть у європейські міста, я б не повірив. Але ось ми тут, у світі, де все змінилося, бо саме це сталося три роки тому" , - зауважив Стармер.

Історія показала, що нестабільність у Європі завжди досягає британських берегів, додав політик.

"А такі тирани, як Путін, розуміють лише мову сили", - резюмував Стармер.

Допомога Україні

Нагадаємо, Велика Британія стала одним із ключових союзників України після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Лондон надав значну військову допомогу, включаючи танки Challenger 2, далекобійні ракети Storm Shadow, артилерію, системи протиповітряної оборони та навчання українських військових. Також країна активно підтримувала санкції проти Росії та фінансову допомогу Україні.

Нещодавно Стармер закликав союзників продовжувати допомагати Україні. Британський прем'єр зазначив, що погана мирна угода була б "катастрофою для всіх". Політик наголосив, що в інтересах Лондона та Вашингтона підтримувати Україну з гарантією безпеки.