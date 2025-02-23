США мають бути частиною гарантій. Стармер виступив із закликом підтримати Україну

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав союзників продовжувати допомагати Україні, і зазначив, що погана мирна угода була б "катастрофою для всіх". Політик наголосив, що в інтересах Лондона та Вашингтона підтримувати Україну з гарантією безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку Стармера в The Sun .

Стармер в емоційному зверненні перед зустріччю з Трампом висловився про агресію РФ

У своєму емоційному заклику перед майбутньою зустріччю з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі британський прем'єр пригадав, що йому було 27 років, коли впала Берлінська стіна.

"Для мого покоління це було хвилююче. Було справді відчуття, що ми скидаємо кайдани історії. Що весь наш континент об'єднався навколо свободи та демократії", - розповів Стармер.

Глава британського удару зазначив, що якби йому сказали, що одного разу "ми знову побачимо російські танки, які йдуть у європейські міста, я б вам ніколи не повірив".

"Але це саме те, що ми бачили три роки тому, коли Росія вторглася в Україну. Сцени, які, здавалося, просто вискочили з підручників історії на наші сучасні екрани. Зображення, які ми думали, що більше ніколи не побачимо в Європі. Тільки уявіть, що це було для простих українців", - написав Стармер у колонці британського видання.

Він вкотре наголосив на тому, що цей кошмар був "спричинений однією людиною" - російським диктатором Володимиром Путіним.

Стармер пригадав, як під час візиту до України бачив наслідки російської повномасштабної агресії, спілкувався з військовослужбовцями ЗСУ, був у Бучі, де "російські солдати холоднокровно вбивали мирних жителів у наручниках".

"Повірте, ви не забудете таке місце, як Буча. Один момент особливо запам'ятався мені. Моя розмова з людьми, які збирали тіла. Їхні друзі, їхня родина, їхні брати та сестри. Загнали в братську могилу на візках для покупок. Тому що росіяни навіть не могли їх поховати", - йдеться в публікації прем'єра Британії.

Безпека для Європи, інтереси США і гарантії для України

Він наголошує, що усе, що побачив, тільки "додає мені рішучості підтримувати Україну, коли вона бореться за своє майбутнє".

"Ми визнаємо "дух бульдога" країни, яка протистоїть ворогу, який не має обмежень у своїй жорстокості. Саме таку мужність ми проявили під час Другої світової війни", - сказав Стармер.

При цьому британський прем'єр зауважив, що президент США Трамп "має рацію в тому, що європейські країни тепер повинні взяти на себе більшу відповідальність за нашу безпеку".

"Ми повинні збільшити витрати на оборону, як ми обіцяли тут, у Великій Британії. Ми повинні відігравати більшу роль у НАТО. Ми говорили про це досить довго. Тепер настав час діяти", - заявив Стермер.

На думку прем'єра Британії, Трамп дуже відданий наміру покласти край російсько-українській війні, проте зауважив, що "добрий мир можна здобути лише силою".

"Україна повинна мати право голосу в переговорах про своє майбутнє. І йому потрібні надійні гарантії безпеки, щоб мир тривав. Я вважаю, що Америка має бути частиною цієї гарантії. Це в їхніх інтересах. Мирна угода, яка не зупинить Путіна від повторного нападу, буде катастрофою для всіх", - написав Стармер.

Він також переконаний, що країни Європи мають збільшити витрати на оборону, і "ми повинні відігравати більшу роль у НАТО".

"Найкращий спосіб переконатися, що цього не станеться, - бути твердим і справедливим зараз. Ось чому я також відкритий для того, щоб британські війська відігравали роль у будь-яких європейських силах в Україні після мирної угоди", - наголосив Стармер.

Говорячи про уроки історії, британський прем'єр акцентував, що "якщо Україна не буде належним чином захищена від тиранії Путіна, я боюся, що Європа стане ще більш нестабільною, і це може тільки зашкодити нам".