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Стармер оголосив про відставку з посади прем'єра Британії

11:48 22.06.2026 Пн
2 хв
Що саме змусило його ухвалити таке рішення?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Кір Стармер (Getty Images)

Британський прем'єр Кір Стармер заявив в понеділок, 22 червня, що йде у відставку. За його словами, він поспілкувався з королем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Стармер заявив, що "з гідністю" визнає, що не є найкращою людиною для того, щоб очолити Лейбористську партію на наступних виборах. Він також повідомив, що з гідністю приймає рішення про свою відставку.

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"Зараз моя партія ставить питання: чи є я найкращим кандидатом, щоб очолити нас на наступних загальних виборах. Я почув відповідь нашої парламентської фракції на це питання і з гідністю приймаю цю відповідь", - йдеться у його заяві.

Прем'єр Британії зауважив, що кожне рішення, яке він приймав, було спрямовано на те, "щоб на перше місце поставити країну, яку я люблю".

"Саме тому я подаю у відставку з посади лідера Лейбористської партії. Сьогодні вранці я розмовляв з Його Величністю Королем, щоб повідомити йому про своє рішення", - сказав Стармер.

Політична криза у Британії

Нагадаємо, політична ситуація у Британії різко загострилася після нищівної поразки Лейбористської партії на місцевих виборах.

Ще у травні шестеро впливових членів уряду, серед яких була й глава МЗС Іветт Купер, узгодили спільну позицію та мали намір вимагати відставки Кіра Стармера. Тоді він відкинув такі заклики та наголосив, що продовжить виконувати свої обов'язки.

Згодом внутрішньопартійне невдоволення перейшло у відкриту кризу. Першим уряд залишив міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг, який оголосив про відставку через втрату довіри до Стармера. Він заявив, що вважає безпринципним подальше перебування в уряді.

Також раніше повідомлялося, що в неділю Іветт Купер у приватному порядку закликала Кіра Стармера скласти повноваження прем'єр-міністра.

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