Стармер оголосив про відставку з посади прем'єра Британії

Британський прем'єр Кір Стармер заявив в понеділок, 22 червня, що йде у відставку. За його словами, він поспілкувався з королем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Стармер заявив, що "з гідністю" визнає, що не є найкращою людиною для того, щоб очолити Лейбористську партію на наступних виборах. Він також повідомив, що з гідністю приймає рішення про свою відставку.
"Зараз моя партія ставить питання: чи є я найкращим кандидатом, щоб очолити нас на наступних загальних виборах. Я почув відповідь нашої парламентської фракції на це питання і з гідністю приймаю цю відповідь", - йдеться у його заяві.
Прем'єр Британії зауважив, що кожне рішення, яке він приймав, було спрямовано на те, "щоб на перше місце поставити країну, яку я люблю".
"Саме тому я подаю у відставку з посади лідера Лейбористської партії. Сьогодні вранці я розмовляв з Його Величністю Королем, щоб повідомити йому про своє рішення", - сказав Стармер.
Нагадаємо, політична ситуація у Британії різко загострилася після нищівної поразки Лейбористської партії на місцевих виборах.
Ще у травні шестеро впливових членів уряду, серед яких була й глава МЗС Іветт Купер, узгодили спільну позицію та мали намір вимагати відставки Кіра Стармера. Тоді він відкинув такі заклики та наголосив, що продовжить виконувати свої обов'язки.
Згодом внутрішньопартійне невдоволення перейшло у відкриту кризу. Першим уряд залишив міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг, який оголосив про відставку через втрату довіри до Стармера. Він заявив, що вважає безпринципним подальше перебування в уряді.
Також раніше повідомлялося, що в неділю Іветт Купер у приватному порядку закликала Кіра Стармера скласти повноваження прем'єр-міністра.