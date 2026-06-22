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Стармер объявил об отставке с поста премьера Британии

11:48 22.06.2026 Пн
2 мин
Что именно заставило его принять такое решение?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Кир Стармер (Getty Images)

Британский премьер Кир Стармер заявил в понедельник, 22 июня, что уходит в отставку. По его словам, он поговорил с королем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Стармер заявил, что "с достоинством" признает, что не является лучшим кандидатом для того, чтобы возглавить Лейбористскую партию на предстоящих выборах. Он также сообщил, что с достоинством принимает решение о своей отставке.

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"Сейчас моя партия задает вопрос: являюсь ли я лучшим кандидатом, чтобы возглавить нас на следующих всеобщих выборах. Я услышал ответ нашей парламентской фракции на этот вопрос и с достоинством принимаю этот ответ", - говорится в его заявлении.

Премьер-министр Великобритании отметил, что каждое решение, которое он принимал, было направлено на то, "чтобы на первое место поставить страну, которую я люблю".

"Именно поэтому я подаю в отставку с поста лидера Лейбористской партии. Сегодня утром я беседовал с Его Величеством Королем, чтобы сообщить ему о своем решении", - сказал Стармер.

Политический кризис в Великобритании

Напомним, политическая ситуация в Великобритании резко обострилась после сокрушительного поражения Лейбористской партии на местных выборах.

Еще в мае шестеро влиятельных членов правительства, среди которых была и глава МИД Иветт Купер, согласовали общую позицию и намеревались потребовать отставки Кира Стармера. Тогда он отверг такие призывы и подчеркнул, что продолжит исполнять свои обязанности.

Впоследствии внутрипартийное недовольство переросло в открытый кризис. Первым правительство покинул министр здравоохранения Уэс Стритинг, который объявил об отставке из-за потери доверия к Стармеру. Он заявил, что считает беспринципным дальнейшее пребывание в правительстве.

Также ранее сообщалось, что в воскресенье Иветт Купер в частном порядке призвала Кира Стармера сложить полномочия премьер-министра.

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