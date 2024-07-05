Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Британії

Як відзначає видання, Стармер вже отримав благословення короля Чарльза ІІІ на формування уряду.

Під час промови біля

Вибори у Британії

Наприкінці травня колишній прем'єр Британії Ріші Сунак розпустив парламент та призначив дострокові вибори, які відбулись вже 4 липня. Основна конкуренція була між консерваторами та лейбористами.

Під час виборів Страмер запевнив у тому, що продовжуватиме допомогу Україні у війні з Росією.

Детальніше про те, що змінять для України вибори у Великій Британії, де перемогли лейбористи - читайте в матеріалі РБК-Україна.