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Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Британії

Фото: Кім Стармер, прем'єр-міністр Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 5 липня, лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став наступним прем'єр-міністром Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як відзначає видання, Стармер вже отримав благословення короля Чарльза ІІІ на формування уряду. 

Під час промови біля 

Вибори у Британії

Наприкінці травня колишній прем'єр Британії Ріші Сунак розпустив парламент та призначив дострокові вибори, які відбулись вже 4 липня. Основна конкуренція була між консерваторами та лейбористами.

Під час виборів Страмер запевнив у тому, що продовжуватиме допомогу Україні у війні з Росією. 

Детальніше про те, що змінять для України вибори у Великій Британії, де перемогли лейбористи - читайте в матеріалі РБК-Україна.

 

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