Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Британії

Сьогодні, 5 липня, лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став наступним прем'єр-міністром Британії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Як відзначає видання, Стармер вже отримав благословення короля Чарльза ІІІ на формування уряду.
Під час промови біля
Наприкінці травня колишній прем'єр Британії Ріші Сунак розпустив парламент та призначив дострокові вибори, які відбулись вже 4 липня. Основна конкуренція була між консерваторами та лейбористами.
Під час виборів Страмер запевнив у тому, що продовжуватиме допомогу Україні у війні з Росією.
Детальніше про те, що змінять для України вибори у Великій Британії, де перемогли лейбористи - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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