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Стармер официально стал новым премьер-министром Британии

Фото: Ким Стармер, премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 5 июля, лидер лейбористов Кир Стармер официально стал следующим премьер-министром Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как отмечает издание, Стармер уже получил благословение короля Чарльза III на формирование правительства. 

Во время речи возле Даунинг-стрит № 10, новоиспеченный глава британского правительства поблагодарил своего предшественника Риши Сунака и заявил, что "работа изменений начинается немедленно". 

Выборы в Британии

В конце мая бывший премьер Британии Риши Сунак распустил парламент и назначил досрочные выборы, которые состоялись уже 4 июля.  Основная конкуренция была между консерваторами и лейбористами.

Во время выборов Страмер заверил в том, что будет продолжать помощь Украине в войне с Россией. 

Подробнее о том, что изменят для Украины выборы в Великобритании, где победили лейбористы - читайте в материале РБК-Украина.

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Великобритания