Стармер обговорив з Ердоганом війну в Україні та майбутній саміт у Лондоні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на тему російсько-української війни. Глава британського уряду також запросив представника Анкари на екстрений саміт щодо України в Лондоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британський уряд.
На Даунінг-стріт зазначили, що бесіда між лідерами країн відбулася 28 лютого.
"Прем'єр-міністр розповів про свій нещодавній візит до США та важливість співпраці з міжнародними партнерами для підтримки європейської безпеки", - передали в канцелярії Стармера.
Також вказується, що під час розмови про війну в Україні прем'єр Британії підтвердив зобов'язання своєї країни підтримувати українську сторону "стільки, скільки буде необхідно для стримування російської агресії".
"Прем'єр-міністр продовжить викладати свої цілі на саміті лідерів, який він збирає в Лондоні в неділю, і сказав, що він з нетерпінням чекає на участь міністра закордонних справ Туреччини (Хакана Фідана, - ред.) в цих переговорах", - йдеться в повідомленні уряду Британії.
Також на Данунінг-стріт додали, що лідери домовилися підтримувати зв'язок.
Нагадаємо, перед тим британські ЗМІ повідомили, що після зриву переговорів президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського позиція Лондона щодо підтримки Києва "залишається незмінною".
На Даунінг-стріт поінформували, що Стармер зідзвонився з Зеленським та Трампом, та висловив "непохитну підтримку" Україні. Він заявив, що робить усе можливе, щоб "знайти шлях до міцного миру, заснованого на суверенітеті та безпеці України".
Крім того, у Стармера розповіли, що він "з нетерпінням" чекає зустрічі міжнародних лідерів у неділю, включаючи президента Зеленського.
Додамо, днями Bloomberg писало, що Туреччина могла б відправити своїх військових в Україну. Однак Анкара не братиме участі в жодній миротворчій місії, якщо не буде залучена до всіх консультацій та підготовки щодо її формування.
Також нещодавно повідомлялося, що турецькі компанії допоможуть відновити Україну.
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