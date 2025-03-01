Стармер обсудил с Эрдоганом войну в Украине и будущий саммит в Лондоне

На Даунинг-стрит отметили, что беседа между лидерами стран состоялась 28 февраля.

"Премьер-министр рассказал о своем недавнем визите в США и важности сотрудничества с международными партнерами для поддержания европейской безопасности", - передали в канцелярии Стармера.

Также указывается, что во время разговора о войне в Украине премьер Британии подтвердил обязательства своей страны поддерживать украинскую сторону "столько, сколько будет необходимо для сдерживания российской агрессии".

"Премьер-министр продолжит излагать свои цели на саммите лидеров, который он собирает в Лондоне в воскресенье, и сказал, что он с нетерпением ждет участия министра иностранных дел Турции (Хакана Фидана, - ред.) в этих переговорах", - говорится в сообщении правительства Британии.

Также на Данунинг-стрит добавили, что лидеры договорились поддерживать связь.