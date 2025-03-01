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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Стармер обсудил с Эрдоганом войну в Украине и будущий саммит в Лондоне

Фото: Кир Стармер, премьер Британии (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на тему российско-украинской войны. Глава британского правительства также пригласил представителя Анкары на экстренный саммит по Украине в Лондоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское правительство.

На Даунинг-стрит отметили, что беседа между лидерами стран состоялась 28 февраля.

"Премьер-министр рассказал о своем недавнем визите в США и важности сотрудничества с международными партнерами для поддержания европейской безопасности", - передали в канцелярии Стармера.

Также указывается, что во время разговора о войне в Украине премьер Британии подтвердил обязательства своей страны поддерживать украинскую сторону "столько, сколько будет необходимо для сдерживания российской агрессии".

"Премьер-министр продолжит излагать свои цели на саммите лидеров, который он собирает в Лондоне в воскресенье, и сказал, что он с нетерпением ждет участия министра иностранных дел Турции (Хакана Фидана, - ред.) в этих переговорах", - говорится в сообщении правительства Британии.

Также на Данунинг-стрит добавили, что лидеры договорились поддерживать связь.

Напомним, перед этим британские СМИ сообщили, что после срыва переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского позиция Лондона по поддержке Киева "остается неизменной".

На Даунинг-стрит проинформировали, что Стармер созвонился с Зеленским и Трампом, и выразил "непоколебимую поддержку" Украине. Он заявил, что делает все возможное, чтобы "найти путь к прочному миру, основанному на суверенитете и безопасности Украины".

Кроме того, у Стармера рассказали, что он "с нетерпением" ждет встречи международных лидеров в воскресенье, включая президента Зеленского.

Добавим, на днях Bloomberg писало, что Турция могла бы отправить своих военных в Украину. Однако Анкара не будет участвовать ни в одной миротворческой миссии, если не будет привлечена ко всем консультациям и подготовке по ее формированию.

Также недавно сообщалось, что турецкие компании помогут восстановить Украину.

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