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Британія може приєднатися до переговорів із закупки зброї для України

П'ятниця 18 липня 2025 00:52
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Британія може приєднатися до переговорів із закупки зброї для України Фото: прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не виключив приєднання Лондона до переговорів Німеччини зі США щодо закупівлі зброї для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерела видання, переговори щодо участі в цій ініціативі перебувають на ранньому етапі між Великою Британією, США та іншими європейськими країнами. Водночас, рішення поки що не ухвалене.

"Ми працюємо із союзниками над наданням можливостей, а також над підтримкою, що стоїть за цим, щоб забезпечити ефективність будь-яких таких можливостей в Україні", - заявив Стармер на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Нова військова допомога США для України

Кілька днів тому через ескалацію масованих обстрілів російських загарбників України, президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував російського диктатора Володимира Путіна.

Глава Білого дому пообіцяв передати більшу кількість зброї для України, зокрема 14 установок системи ППО Patriot та іншу техніку. Її оплатять країни-члени НАТО.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що системи Patriot надійдуть в Україну за кілька тижнів.

Додамо, що Стармер також заявив, що "Коаліція рішучих" працює над відправкою в Україну "сил стримування" для забезпечення сталого миру.

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