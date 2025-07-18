Британія може приєднатися до переговорів із закупки зброї для України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не виключив приєднання Лондона до переговорів Німеччини зі США щодо закупівлі зброї для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерела видання, переговори щодо участі в цій ініціативі перебувають на ранньому етапі між Великою Британією, США та іншими європейськими країнами. Водночас, рішення поки що не ухвалене.

"Ми працюємо із союзниками над наданням можливостей, а також над підтримкою, що стоїть за цим, щоб забезпечити ефективність будь-яких таких можливостей в Україні", - заявив Стармер на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.