Великобритания может присоединиться к переговорам о закупке оружия для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не исключил присоединения Лондона к переговорам Германии с США по закупке оружия для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам источника издания, переговоры об участии в этой инициативе находятся на раннем этапе между Великобританией, США и другими европейскими странами. В то же время, решение пока не принято.

"Мы работаем с союзниками над предоставлением возможностей, а также над поддержкой, стоящей за этим, чтобы обеспечить эффективность любых таких возможностей в Украине", - заявил Стармер на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.