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Великобритания может присоединиться к переговорам о закупке оружия для Украины

Пятница 18 июля 2025 00:52
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Великобритания может присоединиться к переговорам о закупке оружия для Украины Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не исключил присоединения Лондона к переговорам Германии с США по закупке оружия для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источника издания, переговоры об участии в этой инициативе находятся на раннем этапе между Великобританией, США и другими европейскими странами. В то же время, решение пока не принято.

"Мы работаем с союзниками над предоставлением возможностей, а также над поддержкой, стоящей за этим, чтобы обеспечить эффективность любых таких возможностей в Украине", - заявил Стармер на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Новая военная помощь США для Украины

Несколько дней назад из-за эскалации массированных обстрелов российских захватчиков Украины, президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал российского диктатора Владимира Путина.

Глава Белого дома пообещал передать большее количество оружия для Украины, в частности 14 установок системы ПВО Patriot и другую технику. Ее оплатят страны-члены НАТО.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что системы Patriot поступят в Украину через несколько недель.

Добавим, что Стармер также заявил, что "Коалиция решительных" работает над отправкой в Украину "сил сдерживания" для обеспечения устойчивого мира.

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Соединенные Штаты Америки Кир Стармер
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