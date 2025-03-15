Стармер: не можна дозволити Путіну грати з припиненням вогню в Україні

Сьогодні, 15 березня, Стармер збирає віртуальний саміт "коаліції охочих" щодо України. В онлайн-зустрічі візьмуть участь європейські країни, Єврокомісія, НАТО, Канада, Україна, Австралія та Нова Зеландія, які нададуть інформацію про допомогу, яку вони можуть надати в забезпеченні мирної угоди.

Перед самітом Стармер заявив, що "не можна дозволити президенту Путіну грати в ігри з угодою президента Трампа". Він наголосив, що ігнорування Кремлем пропозиції Трампа про перемир'я лише демонструє, що Путін не налаштований на мир.

"Якщо Росія нарешті сяде за стіл переговорів, то ми маємо бути готовими стежити за припиненням вогню, щоб переконатися, що це серйозний і міцний мир, якщо ж ні, то ми маємо напружити всі сили, щоб посилити економічний тиск на Росію, щоб домогтися припинення цієї війни", - сказав прем'єр Британії.