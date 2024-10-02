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Стармер про конфлікт Ізраїлю з Іраном: Ніхто не хоче регіональної війни

Фото: прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер перебуває в Брюсселі. Там він провів прес-брифінг після переговорів із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Загострення ситуації на Близькому Сході

Нагадаємо, що вже кілька місяців, як з кожним днем все більше загострюються протистояння Ізраїлю та "Хезболли".

Минулого тижня ЦАХАЛ завдав масований авіаудар по території Лівану, внаслідок якого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насраллу. Тоді Іран пообіцяв відповідь і вже у ніч на 2 жовтня Іран влаштував масовану атаку на Ізраїль.

Іран заявив, що цей удар був помстою за ліквідацію голови політбюро ХАМАСу Ісмаїла Ганії, лідера "Хезболли" Хасана Насралли та генерала КВІР Аббаса Нілфорушана.

Більш детально про обстріл - у матеріалі РБК-Україна.

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ХАМАССполучені Штати АмерикиВеликобританіяІзраїльЛіванІранХезболла