Стармер про конфлікт Ізраїлю з Іраном: Ніхто не хоче регіональної війни

Загострення ситуації на Близькому Сході

Нагадаємо, що вже кілька місяців, як з кожним днем все більше загострюються протистояння Ізраїлю та "Хезболли".

Минулого тижня ЦАХАЛ завдав масований авіаудар по території Лівану, внаслідок якого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насраллу. Тоді Іран пообіцяв відповідь і вже у ніч на 2 жовтня Іран влаштував масовану атаку на Ізраїль.

Іран заявив, що цей удар був помстою за ліквідацію голови політбюро ХАМАСу Ісмаїла Ганії, лідера "Хезболли" Хасана Насралли та генерала КВІР Аббаса Нілфорушана.

Більш детально про обстріл - у матеріалі РБК-Україна.

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