Стармер про конфлікт Ізраїлю з Іраном: Ніхто не хоче регіональної війни

Сьогодні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер перебуває в Брюсселі. Там він провів прес-брифінг після переговорів із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Прем'єр-міністр додав, що вони погодилися з важливістю права Ізраїлю захищатися, а також закликали всі сторони проявляти стриманість і уникати подальшої ескалації.

Прем'єр-міністр розповів, що розмова була "дуже продуктивною" після того, як вони обидва взяли участь у телефонній розмові з членами G7, щоб засудити удар Ірану по Ізраїлю.

Загострення ситуації на Близькому Сході

Нагадаємо, що вже кілька місяців, як з кожним днем все більше загострюються протистояння Ізраїлю та "Хезболли".

Минулого тижня ЦАХАЛ завдав масований авіаудар по території Лівану, внаслідок якого було ліквідовано лідера "Хезболли" Хасана Насраллу. Тоді Іран пообіцяв відповідь і вже у ніч на 2 жовтня Іран влаштував масовану атаку на Ізраїль.

Іран заявив, що цей удар був помстою за ліквідацію голови політбюро ХАМАСу Ісмаїла Ганії, лідера "Хезболли" Хасана Насралли та генерала КВІР Аббаса Нілфорушана.

Більш детально про обстріл - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.