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Стармер о конфликте Израиля с Ираном: Никто не хочет региональной войны

Великобритания, Среда 02 октября 2024 22:53
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Стармер о конфликте Израиля с Ираном: Никто не хочет региональной войны Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня премьер-министр Великобритании Кир Стармер находится в Брюсселе. Там он провел пресс-брифинг после переговоров с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Премьер-министр рассказал, что разговор был "очень продуктивным" после того, как они оба приняли участие в телефонном разговоре с членами G7, чтобы осудить удар Ирана по Израилю.

Премьер-министр добавил, что они согласились с важностью права Израиля защищаться, а также призвали все стороны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации.

"Никто не хочет региональной войны", -подчеркнул премьер.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Напомним, что уже несколько месяцев с каждым днем все больше обостряются противостояния Израиля и "Хезболлы".

На прошлой неделе ЦАХАЛ нанес массированный авиаудар по территории Ливана, в результате которого был ликвидирован лидер "Хезболлы" Хасана Насраллу. Тогда Иран пообещал ответ и уже в ночь на 2 октября Иран устроил массированную атаку на Израиль.

Иран заявил, что этот удар был местью за ликвидацию главы политбюро ХАМАСа Исмаила Гании, лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы и генерала КСИР Аббаса Нилфорушана.

Более подробно об обстреле - в материале РБК-Украина.

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