Стармер готовий підтримати ідею про мирну угоду щодо України без припинення вогню

Він зазначив, що Британія хоче бачити сталий та справедливий мир для України, щоб люди не боялися повторного нападу Росії.

За словами речника, Британія виступає за угоду яка забезпечить мир якнайшвидше, але "водночас припинить убивства та перетворить це на тривалий мир, підкріплений гарантіями безпеки"

На запитання, чи це означає зміну позиції, речник Стармера відповів: "Ми хочемо бачити кінець убивствам. Якщо ви зможете покласти край убивствам і досягти сталого миру одним махом, то тим краще"

Він додав, що кордони Україна має визначати сама в ході переговорів, наголосивши, що "міжнародні кордони не можна змінювати силою".