Стармер доручив терміново перевірити масштаби іноземного втручання в політику Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер ініціював терміновий перегляд масштабів іноземного втручання в британську політику на тлі підготовки змін до законодавства щодо посилення правил політичних пожертвувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Уряд Британії розпочав прискорену перевірку чинних фінансових норм, що регулюють політичні донати та захист виборчих процесів. Очікується, що звіт буде представлено наприкінці березня.

Перегляд очолить Філіп Райкрофт - колишній постійний секретар департаменту з Brexit. За словами чиновників, він має оцінити ефективність чинних правил і запропонувати можливі зміни. Повний звіт планується оприлюднити публічно.

Що передувало

Рішення про початок перевірки стало реакцією на вирок Натану Гіллу - колишньому лідеру партії Reform UK в Уельсі. Він визнав, що отримував десятки тисяч фунтів готівкою за поширення проросійських заяв у медіа та Європейському парламенті. Правоохоронці заявили, що деякі фігуранти справи могли мати прямі зв'язки з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про ініціативу в Палаті громад оголосив міністр житлового господарства, громад і місцевого самоврядування Стів Рід. Він назвав дії Гілла "плямою на британській демократії" і заявив, що незалежний перегляд має усунути вразливості в системі політичного фінансування.