ua en ru
Вт, 16 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Стармер доручив терміново перевірити масштаби іноземного втручання в політику Британії

Вівторок 16 грудня 2025 23:52
UA EN RU
Стармер доручив терміново перевірити масштаби іноземного втручання в політику Британії Фото: британський премеьр Кір Стармер (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер ініціював терміновий перегляд масштабів іноземного втручання в британську політику на тлі підготовки змін до законодавства щодо посилення правил політичних пожертвувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Уряд Британії розпочав прискорену перевірку чинних фінансових норм, що регулюють політичні донати та захист виборчих процесів. Очікується, що звіт буде представлено наприкінці березня.

Перегляд очолить Філіп Райкрофт - колишній постійний секретар департаменту з Brexit. За словами чиновників, він має оцінити ефективність чинних правил і запропонувати можливі зміни. Повний звіт планується оприлюднити публічно.

Що передувало

Рішення про початок перевірки стало реакцією на вирок Натану Гіллу - колишньому лідеру партії Reform UK в Уельсі. Він визнав, що отримував десятки тисяч фунтів готівкою за поширення проросійських заяв у медіа та Європейському парламенті. Правоохоронці заявили, що деякі фігуранти справи могли мати прямі зв'язки з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про ініціативу в Палаті громад оголосив міністр житлового господарства, громад і місцевого самоврядування Стів Рід. Він назвав дії Гілла "плямою на британській демократії" і заявив, що незалежний перегляд має усунути вразливості в системі політичного фінансування.

Зазначимо, що напередодні Кір Стармер заявив, що "Коаліція рішучих" підготувала плани щодо посилення обороноздатності України і, за необхідності - розгортання військ на українській території.

Також повідомлялося, що Кір Стармер планує призначити нового посла у США через загострення стосунків із Вашингтоном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Кір Стармер
Новини
Світло вимикатимуть не у всіх регіонах: "Укренерго" визначилось з графіками на 17 грудня
Світло вимикатимуть не у всіх регіонах: "Укренерго" визначилось з графіками на 17 грудня
Аналітика
Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі