Стармер поручил срочно проверить масштабы иностранного вмешательства в политику Британии
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер инициировал срочный пересмотр масштабов иностранного вмешательства в британскую политику на фоне подготовки изменений к законодательству об усилении правил политических пожертвований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Правительство Британии начало ускоренную проверку действующих финансовых норм, регулирующих политические донаты и защиту избирательных процессов. Ожидается, что отчет будет представлен в конце марта.
Просмотр возглавит Филипп Райкрофт - бывший постоянный секретарь департамента по Brexit. По словам чиновников, он должен оценить эффективность действующих правил и предложить возможные изменения. Полный отчет планируется обнародовать публично.
Что предшествовало
Решение о начале проверки стало реакцией на приговор Натану Гиллу - бывшему лидеру партии Reform UK в Уэльсе. Он признал, что получал десятки тысяч фунтов наличными за распространение пророссийских заявлений в медиа и Европейском парламенте. Стражи порядка заявили, что некоторые фигуранты дела могли иметь прямые связи с главой Кремля Владимиром Путиным.
Об инициативе в Палате общин объявил министр жилищного хозяйства, сообществ и местного самоуправления Стив Рид. Он назвал действия Гилла "пятном на британской демократии" и заявил, что независимый пересмотр должен устранить уязвимости в системе политического финансирования.
Отметим, что накануне Кир Стармер заявил - "Коалиция решительных" подготовила планы по усилению обороноспособности Украины и, при необходимости - развертывание войск на украинской территории.
Также сообщалось, что Кир Стармер планирует назначить нового посла в США из-за обострения отношений с Вашингтоном.