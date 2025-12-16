ua en ru
Вт, 16 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Стармер поручил срочно проверить масштабы иностранного вмешательства в политику Британии

Вторник 16 декабря 2025 23:52
UA EN RU
Стармер поручил срочно проверить масштабы иностранного вмешательства в политику Британии Фото: британский премеьр Кир Стармер (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер инициировал срочный пересмотр масштабов иностранного вмешательства в британскую политику на фоне подготовки изменений к законодательству об усилении правил политических пожертвований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Правительство Британии начало ускоренную проверку действующих финансовых норм, регулирующих политические донаты и защиту избирательных процессов. Ожидается, что отчет будет представлен в конце марта.

Просмотр возглавит Филипп Райкрофт - бывший постоянный секретарь департамента по Brexit. По словам чиновников, он должен оценить эффективность действующих правил и предложить возможные изменения. Полный отчет планируется обнародовать публично.

Что предшествовало

Решение о начале проверки стало реакцией на приговор Натану Гиллу - бывшему лидеру партии Reform UK в Уэльсе. Он признал, что получал десятки тысяч фунтов наличными за распространение пророссийских заявлений в медиа и Европейском парламенте. Стражи порядка заявили, что некоторые фигуранты дела могли иметь прямые связи с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об инициативе в Палате общин объявил министр жилищного хозяйства, сообществ и местного самоуправления Стив Рид. Он назвал действия Гилла "пятном на британской демократии" и заявил, что независимый пересмотр должен устранить уязвимости в системе политического финансирования.

Отметим, что накануне Кир Стармер заявил - "Коалиция решительных" подготовила планы по усилению обороноспособности Украины и, при необходимости - развертывание войск на украинской территории.

Также сообщалось, что Кир Стармер планирует назначить нового посла в США из-за обострения отношений с Вашингтоном.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Кир Стармер
Новости
Свет будут выключать не во всех регионах: "Укрэнерго" определилось с графиками на 17 декабря
Свет будут выключать не во всех регионах: "Укрэнерго" определилось с графиками на 17 декабря
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море