Стармер анонсував підготовку плану щодо України, який представлять Трампу

Великобританія та Франція, можливо, з іншими країнами, працюватимуть над планом щодо України. Після цього узгоджений план представлять США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера в інтерв'ю BBC.
Стармер заявив, що після обговорень з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Франції Еммануелем Макроном було досягнуто домовленості про те, що Британія разом з Францією та, "можливо, однією чи двома іншими країнами" працюватимуть з Україною над "планом припинення бойових дій".
За його словами, узгоджений план буде представлено США.
"Я думаю, що ми зробили крок у правильному напрямку", - заявив Стармер журналістам.
Прем'єр Британії вважає, що президент США Дональд Трамп "хоче бачити міцний мир в Україні", незважаючи на його риторику та ставлення до Зеленського.
Стармер назвав три головних фактори, які, на його думку, мають забезпечити тривалий мир в Україні. Прем'єр Британії має на увазі "захисний механізм США", а також гарантії безпеки, надані європейськими країнами, і сильну Україну з оборонними можливостями, щоб протистояти російському вторгненню.
Нагадаємо, 28 лютого у Білому домі відбулася зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Очікувалося, що Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини.
Проте під час спілкування між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом виникла словесна перепалка через війну в Україні. Згодом президент України достроково поїхав з Білого дому.
Своєю чергою Трамп звинуватив Зеленського у тому, що той нібито не готовий до миру, а хоче воювати.
Після цього прем'єр Британії Кір Стармер зідзвонився з Трампом та Зеленським. За даними ЗМІ, він намагався врятувати підписання угоди, але не вдалося.
Сьогодні, 2 березня, у Лондоні пройде саміт щодо України, на ньому буде присутній президент Володимира Зеленський.
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