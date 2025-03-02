Стармер анонсировал подготовку плана по Украине, который представят Трампу

Стармер заявил, что после обсуждений с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном была достигнута договоренность о том, что Британия вместе с Францией и, "возможно, одной или двумя другими странами" будут работать с Украиной над "планом прекращения боевых действий".

По его словам, согласованный план будет представлен США.

"Я думаю, что мы сделали шаг в правильном направлении", - заявил Стармер журналистам.

Премьер Британии считает, что президент США Дональд Трамп "хочет видеть прочный мир в Украине", несмотря на его риторику и отношение к Зеленскому.

Как отмечают британские СМИ, под длительным миром Стармер подразумевает "защитный механизм США", а также гарантии безопасности, предоставленные европейскими странами, и сильную Украину с оборонными возможностями, чтобы противостоять российскому вторжению.