Starlink - не выход: в Минцифре объяснили, почему спутник не подойдет для квартиры

Спутниковая связь Starlink не подходит для полноценной смены домашнего интернета в городской квартире.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибитько.

Почему терминал не подойдет для квартиры

Starlink может служить резервным или кризисным вариантом связи в местах, где отсутствуют другие технические возможности выйти в сеть, однако это не прямая альтернатива проводному интернету.

"Для работы Starlink требуется специальный терминал с доступом к открытому небу, ведь он получает сигнал со спутника. Поэтому для квартиры просто установить его внутри помещения не получится. Обычно оборудование размещают на крыше или в другом месте, где нет помех для сигнала", - объяснил Прибитько.

Что лучше выбрать для города

Для большинства квартир замминистра советует организовать энергонезависимый домашний интернет с резервным питанием, в том числе подключить оптоволоконную сеть xPON.

"А Starlink рассматривать именно как дополнительный кризисный вариант", - добавил он.