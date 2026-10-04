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Starlink - не выход: в Минцифре объяснили, почему спутник не подойдет для квартиры

08:10 04.10.2026 Вс
1 мин
aimg Дмитрий Левицкий
Starlink - не выход: в Минцифре объяснили, почему спутник не подойдет для квартиры Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
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Спутниковая связь Starlink не подходит для полноценной смены домашнего интернета в городской квартире.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибитько.

Почему терминал не подойдет для квартиры

Starlink может служить резервным или кризисным вариантом связи в местах, где отсутствуют другие технические возможности выйти в сеть, однако это не прямая альтернатива проводному интернету.

"Для работы Starlink требуется специальный терминал с доступом к открытому небу, ведь он получает сигнал со спутника. Поэтому для квартиры просто установить его внутри помещения не получится. Обычно оборудование размещают на крыше или в другом месте, где нет помех для сигнала", - объяснил Прибитько.

Что лучше выбрать для города

Для большинства квартир замминистра советует организовать энергонезависимый домашний интернет с резервным питанием, в том числе подключить оптоволоконную сеть xPON.

"А Starlink рассматривать именно как дополнительный кризисный вариант", - добавил он.

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