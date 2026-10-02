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Чи з'явиться інтернет в Національному роумінгу: відповідь Мінцифри

17:34 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Дмитро Левицький
Чи з'явиться інтернет в Національному роумінгу: відповідь Мінцифри Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
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Національний роумінг продовжує підтримувати мобільний зв'язок під час знеструмлень. Мобільний інтернет у цій системі поки що недоступний, але така можливість вивчається.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра з цифрової трансформації Станіслав Прибитько.

Національний роумінг дозволяє абоненту автоматично або вручну під'єднатися до мережі іншого мобільного оператора, якщо його власна тимчасово зникла.

Проте зв'язок не гарантований абсолютно за будь-яких умов, зауважує Прибитько. Якщо внаслідок масованих обстрілів або довготривалого блекауту одночасно перестануть працювати станції всіх операторів у конкретному районі, система не зможе їх замінити.

Щоб запобігти таким кризам, оператори вже зараз посилюють стійкість інфраструктури:

  • встановлюють генератори на критичних вузлах;
  • посилюють джерела резервного живлення;
  • суттєво збільшують час автономної роботи базових станцій.

Що з мобільним інтернетом у роумінгу

Наразі скористатися мобільним інтернетом у національному роумінгу не можна - доступні лише голосові виклики та повідомлення.

"Ми вивчаємо можливість додати цю послугу в майбутньому. Головне завдання роумінгу сьогодні, щоб людина могла зателефонувати рідним, викликати допомогу або надіслати SMS навіть тоді, коли виникли проблеми з її оператором", - зазначив Прибитько.

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