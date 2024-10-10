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Starlink для України фінансує виключно Варшава, не Маск, - МЗС Польщі

Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (getty images)
Автор: Наталія Кава

Термінали Starlink, які отримала УКраїна, були профінансовані Польщею. Ілон Маск не мав до цього відношення.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський пише Польське радіо.

За його словами, лише Польща, а не Ілон Маск, спонсорує модулі Starlink в Україні. Він також заявив, що Варшава і надалі продовжить фінансувати їх закупівлю для України, адже Starlink забезпечує доступ до мережі навіть у складних умовах.

"Ці термінали Starlink, які використовуються в Україні, не спонсоруються паном Ілоном Маском, а фінансуються і будуть фінансуватися виключно Польщею", - сказав Сікорський.

Допомога Україні з терміналами Starlink

Нагадаємо, Starlink це супутникова система високошвидкісного широкосмугового доступу в мережу інтернет. Ці системи українські військові залучають на війні, особливо в тих районах, які розташовані поблизу лінії фронту.

З початку повномасштабного вторгнення Польща почала передавати їх Україні. Зокрема, до серпня 2022 року Україна отримала від Польщі 5 тисяч станцій для супутникового інтернету Starlink.

Наприкінці минулого року стало відомо, що Україна отримала від Польщі ще п'ять тисяч терміналів Starlink. Їх вирішили використовувати в прифронтових регіонах.

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ПольщаІлон МаскStarlinkВійна в Україні