RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Starlink для Украины финансирует исключительно Варшава, не Маск, - МИД Польши

Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (getty images)
Автор: Наталья Кава

Терминалы Starlink, полученные Украиной, были профинансированы Польшей. Илон Маск не имел к этому отношению.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, пишет Польское радио.

По его словам, только Польша, а не Илон Маск, спонсирует модули Starlink в Украине. Он также заявил, что Варшава и дальше продолжит финансировать их закупку для Украины, ведь Starlink обеспечивает доступ к сети даже в сложных условиях.

"Эти терминалы Starlink, которые используются в Украине, не спонсируются г-ном Илоном Маском, а финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей", - сказал Сикорский.

Помощь Украине с терминалами Starlink

Напомним, Starlink это спутниковая система высокоскоростного широкополосного доступа в интернет. Эти системы украинские военные привлекают на войне, особенно в районах, которые расположены вблизи линии фронта.

С начала полномасштабного вторжения Польша начала передавать их Украине. В частности, к августу 2022 года Украина получила от Польши 5 тысяч станций для спутникового интернета Starlink.

В конце прошлого года стало известно, что Украина получила от Польши еще пять тысяч терминалов Starlink. Их решили использовать в прифронтовых регионах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаИлон МаскStarlinkВойна в Украине