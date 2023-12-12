Starlink та Пункти незламності. В Київській ОВА пояснили, як борються зі збоєм в "Київстар"

"Наразі йдеться про 10 сіл, де живе 3000 людей. В населених пунктах оперативно організовуються точки доступу до мережі", - пояснив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Він пояснив, що до населених пунктів, де відсутнє покриття через атаку на "Київстар", передаються термінали Starlink та облаштовується підключення Wi-fi там, де є фіксований інтернет.

Він повідомив, що Київська ОВА також звернулася до мобільних операторів, аби вони розширили зони покриття своєї мережі, там де є така технічна можливість.

"Продовжуються роботи з посилення системи оповіщення. Райони та громади мають здійснити всі можливі заходи, щоб населення оперативно отримувало сигнали повітряної тривоги", - наголосив він.

За даними Кравченка, відповідне завдання отримали поліція та ДСНС. У разі небезпеки вони сповіщатимуть людей через гучномовці.

Крім цього, на місцях жителям має надаватися інформація про адреси Пунктів незламності, де організовані альтернативні засоби зв’язку.

Збій у роботі "Київстар"

Нагадаємо, 12 грудня у роботі мобільного оператора "Київстар" стався масштабний збій, внаслідок чого абоненти залишилися без мобільного зв'язку та доступу до інтернету. Як з'ясувалося пізніше, причиною збою стала атака хакерів. До неї можуть бути причетні росіяни. Наразі розслідуванням зайнялася Служба безпеки України.

Через збій по всій Україні виникла низка проблем, у тому числі з викликом екстрених служб та системами сповіщення про повітряну тривогу.

Пізніше ввечері у "Київстарі" заявили, що вдалося частково відновити зв'язок, а закінчити роботи над повним відновленням послуг мають намір протягом 13 грудня.

Також у компанії зауважили, що після стабілізації роботи мережі всі абоненти та корпоративні клієнти, які не могли користуватися сервісами через атаку хакерів, отримають компенсації.

Більш детально про атаку на "Київстар" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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