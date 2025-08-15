Starlink у смартфоні кожного. Як підключити телефон до космосу та що для цього потрібно

Як працює Starlink Direct to Cell

Starlink Direct to Cell - це інноваційна технологія, яка дозволяє звичайним мобільним телефонам з підтримкою LTE (4G) підключатися безпосередньо до супутників Starlink Direct to Cell у низькій навколоземній орбіті без потреби у додатковому обладнанні (супутникових терміналах, антенах тощо).

"Супутники фактично виконують роль мобільних веж у космосі", - повідомили у компанії.

За даними "Київстар", супутники з Direct to Cell працюють на орбіті 340-360 кілометрів, а система використовує понад 600 апаратів нового покоління. Технологія функціонує лише на відкритому просторі за умови прямої видимості неба.

"Супутники Starlink з функцією Direct to Cell мають на борту високочутливу стільникову станцію, і таким чином можуть напряму ловити сигнал з вашого мобільного телефону. Все, що потрібно - це звичайний смартфон із підтримкою 4G та SIM карта Київстар", - уточнили в компанії.

Для чого це українцям

"Послуга не замінює наземний зв'язок, а доповнює існуючий сервіс та інфраструктуру Київстар. Технологія Direct to Cell здатна забезпечити зв'язок там, де відсутнє наземне покриття за допомогою супутникового сигналу", - зазначає оператор.

Це особливо актуально для важкодоступних регіонів, у горах, під час погодних катаклізмів, перебоїв у роботі мережі чи відключень електроенергії після обстрілів критичної інфраструктури.

"Туристи можуть залишатися на зв'язку навіть у найвіддаленіших місцях дикої природи, де не завжди працює мобільний зв'язок", - додали у "Київстар".

Компанія також навела міжнародні приклади: у Японії технологія використовується для офіційної системи екстреного оповіщення про землетруси та цунамі, а у США та Новій Зеландії вона допомагала під час ураганів, лісових пожеж, повеней і циклонів.

Що зміниться для операторів

"Наразі швидкість передачі даних поступається наземним мережам. На початковому етапі запуску послуга буде працювати лише для обміну текстовими повідомленнями та лише за умови прямої видимості неба", - пояснили в "Київстар".

Надалі планується запуск голосових дзвінків і мобільного інтернету.

"Всі існуючі сервіси "Київстар" продовжать працювати у звичному режимі. Нова послуга стане доповненням до нашого поточного портфеля послуг", - підсумували в компанії.