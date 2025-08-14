ua en ru
Ще два міста приєднаються до тестування 5G: у Мінцифри розкрили деталі

Четвер 14 серпня 2025 18:29
Ще два міста приєднаються до тестування 5G: у Мінцифри розкрили деталі Фото: Харків та Бородянка приєднаються до тестування 5G (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Восени в Україні розширять пілотне тестування технології 5G. Окрім Львова, до проєкту приєднається Харків та Бородянка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Попри війну активно працюємо над запуском 5G в Україні. До тестування технології окрім Львова приєднаються ще два міста: Харків та Бородянка. Старт - вже цієї осені", - повідомив Федоров.

За словами міністра, Харків та Бородянка через обстріли зазнали значних руйнувань. Важливо випробувати технологію у найскладніших обставинах. Україна здатна впроваджувати інновації навіть в умовах можливих перебоїв постачання та обмежених ресурсів.

Фахівці також зможуть оцінити потенціал 5G у відбудові міст, від впровадження smart-рішень для муніципалітетів до цифрових сервісів для громадян.

Також, як розповів Федоров, до 2030 року Україна поступово перейде з 3G на сучасні стандарти зв’язку, зокрема як 4G. Це відбуватиметься крок за кроком, щоб ви не відчули різких змін. Нові технології забезпечать швидший інтернет і стабільніший зв’язок, а робота мереж стане ще ефективнішою.

"Розвиваємо інновації в телекомі, щоб українці залишалися на звʼязку та мали доступ до передових технологій", - зазначив міністр.

Тестування 5G

Нагадаємо, ще травні 2023 року Мінцифри повідомили про початок тестування 5G в Україні. Спочатку нове покоління зв’язку з’явилося лише на окремих локаціях у двох містах.

А вже 1 листопада 2024 року анонсували старт пілотного проєкту 5G у трьох містах. Одне з його ключових завдань - перевірка сумісності цієї технології з військовою технікою. Пілот триватиме 2 роки й пройде у два етапи.

Зазначимо, що серед ключових переваг мобільного інтернету п’ятого покоління - це швидкість до 10 Гбіт/с, а також затримка менш як 1 мс.

У липні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні розширяють тестування 5G-зв’язку, і вже навіть створили 5G-простір на базі КАІ (Національного авіаційного університету) у співпраці з Vodafone.

За його словами, до цього 5G в Україні тестували лише в офісах операторів і на промислових об’єктах. Тепер технологію вперше виводять в освітнє середовище - з перспективою масштабувати досвід на інші університети й надалі - для широкого користування всіма громадянами.

