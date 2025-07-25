Starlink майже відновив роботу: у компанії назвали причину збою

Що передувало

Нагадаємо, у четвер увечері, 24 липня, в мережі почали повідомляти про проблеми з терміналами Starlink, причому, зокрема, і на фронті в Україні.

Першим про проблеми зі Starlink в Україні розповів командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді. Він зазначив, що термінали не працюють уздовж усієї лінії фронту.

Пізніше керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що проблема з роботою спостерігається не тільки в Україні, а й у деяких інших країнах світу. Дані Downdetector теж це підтверджували.

Зі свого боку на сайті Starlink було сказано, що компанія працює над з'ясуванням причини збою, а також відновленням роботи сервісу.

Незабаром після цього відреагував мільярдер і власник компанії Ілон Маск. Він приніс свої вибачення за збій і повідомив, що сервіс відновлять найближчим часом.

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