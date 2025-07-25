Starlink почти возобновил работу: в компании назвали причину сбоя

Что предшествовало

Напомним, в четверг вечером, 24 июля, в сети начали сообщать о проблемах с терминалами Starlink, причем в том числе и на фронте в Украине.

Первым о проблемах со Starlink в Украине рассказал командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди. Он отметил, что терминалы не работают вдоль всей линии фронта.

Позже руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что проблема с работой наблюдается не только в Украине, но и в некоторых других странах мира. Данные Downdetector тоже это подтверждали.

В свою очередь на сайте Starlink было сказано, что компания работает над выяснением причины сбоя, а также восстановлением работы сервиса.

Вскоре после этого отреагировал миллиардер и владелец компании Илон Маск. Он принес свои извинения за сбой и сообщил, что сервис восстановят в ближайшее время.

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