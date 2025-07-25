Starlink майже відновив роботу: у компанії назвали причину збою

Мережа Starlink майже відновила свою роботу після збою. Причина інциденту вже відома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост віце-президента компанії Майкла Ніколса в соцмережі Х.

Ніколс також вибачився за тимчасовий збій і зазначив, що компанія прагне забезпечити високу надійність мережі і повністю усуне причину проблеми, щоб гарантувати її неповторення.

"Starlink наразі практично відновився після збою мережі, який тривав близько 2,5 годин. Збій був викликаний збоєм ключових внутрішніх програмних служб, що забезпечують роботу базової мережі", - йдеться в публікації.

Він зазначив, що збій тривав понад дві години через збій внутрішніх програмних служб.

Що передувало

Нагадаємо, у четвер увечері, 24 липня, в мережі почали повідомляти про проблеми з терміналами Starlink, причому, зокрема, і на фронті в Україні.

Першим про проблеми зі Starlink в Україні розповів командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді. Він зазначив, що термінали не працюють уздовж усієї лінії фронту.

Пізніше керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що проблема з роботою спостерігається не тільки в Україні, а й у деяких інших країнах світу. Дані Downdetector теж це підтверджували.

Зі свого боку на сайті Starlink було сказано, що компанія працює над з'ясуванням причини збою, а також відновленням роботи сервісу.

Незабаром після цього відреагував мільярдер і власник компанії Ілон Маск. Він приніс свої вибачення за збій і повідомив, що сервіс відновлять найближчим часом.

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